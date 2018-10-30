С начала сентября 2018 года специально созданная на ВСЖД комиссия обследует железнодорожные переезды
В данной работе также принимают участие сотрудники ГИБДД и представители администрации районов и муниципальных образований, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Особое внимание уделяется тем железнодорожным переездам, на которых зафиксировано наибольшее количество ДТП.
Рабочая группа оценивает качество автодороги на месте пересечения с железнодорожными путями, исправность сигнализации на переездах, качество настилов, наличие предупреждающих знаков.
На сегодняшний день осмотрено более 55 переездов.
Для целях снижения аварийности на 38 переездах в границах Восточно-Сибирской железной дороги в этом году были установлены системы видеозаписи для выявления и фиксации нарушителей правил дорожного движения.
Ситуация с аварийностью на железнодорожных переездах не улучшается. С начала года по вине водителей, грубо нарушивших правила дорожного движения, в России произошло 217 столкновений железнодорожного подвижного состава с транспортными средствами. Пострадали 143 человека, из них 49 погибли.
С начала 2018 года на Восточно-Сибирской железной дороге произошло 6 ДТП, за весь 2017-й - 10 аварий. Всего же за последние 10 лет на ВСЖД зафиксировано 72 дорожно-транспортных происшествия. Во всех этих случаях виновными были признаны водители автотранспортных средств.
В Бурятии обследуют железнодорожные переезды
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Местами усиление северо-западного ветра до 20 м/с
Здесь прошли противопожарные учения
Флаг будет рекордным по размеру и весу для Сибирского федерального округа
Всего на конкурс было представлено 578 проектов
Финальный тур состоится в Казани с 11 по 14 ноября
Строительство в 111 квартале вышло на финишную прямую
Водители автобусов приняли сенсационное решение
На соревнования приехали команды из соседних регионов
Торжественное собрание ко Дню вневедомственной охраны прошло в управлении Росгвардии по Бурятии
С начала сентября 2018 года специально созданная на ВСЖД комиссия обследует железнодорожные переезды
Умку ждут несколько месяцев реабилитации и усиленное питание
Злоумышленники воспользовались отсутствием хозяина автомобиля
Для школьников, их родителей, бабушек и дедушек организовали совместный досуг
Показатель в 2,5 раза ниже эпидпорога
Здесь сварили 250 литров ухи из пеляди