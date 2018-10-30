В Бурятии обследуют железнодорожные переезды

С начала сентября 2018 года специально созданная на ВСЖД комиссия обследует железнодорожные переезды



В данной работе также принимают участие сотрудники ГИБДД и представители администрации районов и муниципальных образований, сообщает пресс-служба ВСЖД.



Особое внимание уделяется тем железнодорожным переездам, на которых зафиксировано наибольшее количество ДТП.



Рабочая группа оценивает качество автодороги на месте пересечения с железнодорожными путями, исправность сигнализации на переездах, качество настилов, наличие предупреждающих знаков.



На сегодняшний день осмотрено более 55 переездов.



Для целях снижения аварийности на 38 переездах в границах Восточно-Сибирской железной дороги в этом году были установлены системы видеозаписи для выявления и фиксации нарушителей правил дорожного движения.



Ситуация с аварийностью на железнодорожных переездах не улучшается. С начала года по вине водителей, грубо нарушивших правила дорожного движения, в России произошло 217 столкновений железнодорожного подвижного состава с транспортными средствами. Пострадали 143 человека, из них 49 погибли.



С начала 2018 года на Восточно-Сибирской железной дороге произошло 6 ДТП, за весь 2017-й - 10 аварий. Всего же за последние 10 лет на ВСЖД зафиксировано 72 дорожно-транспортных происшествия. Во всех этих случаях виновными были признаны водители автотранспортных средств.



