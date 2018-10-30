Для школьников, их родителей, бабушек и дедушек организовали совместный досуг
В Иркутске с 29 октября по 4 ноября пройдут «Неформальные каникулы». Их проведут в каждом административном округе города во время осенних каникул. Для школьников, студентов и их родителей, бабушек и дедушек будут проведены учебные занятия, мастер-классы, мастерские и публичные лекции.
В программе «Неформальных каникул» запланированы мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, занятия по хореографии и актёрскому мастерству, квесты и квизы, консультации на темы воспитания детей, психологии взрослых и многое другое. Традиционно занятия пройдут в библиотеках, досуговых центрах и музеях Иркутска.
С помощью таких каникул хотят организовать совместный досуг школьников, их родителей, бабушек и дедушек. Проводить занятия будут профессионалы и любители.
«Неформальные каникулы» — часть общегородского проекта «Иркутск – обучающийся город», который направлен на привлечение иркутян к новым формам образования. С 2013 года в рамках «Неформальных каникул» прошло около 600 занятий, которые посетили 7 тысяч человек.
С программой мероприятий «Неформальных каникул» можно ознакомиться на сайте www.gorod.irk.ru, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
В Иркутске начались «Неформальные каникулы»
Общество, Фото:
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