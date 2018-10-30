30 Октября

29 Октября

Популярное

В Иркутске начались «Неформальные каникулы»

В Иркутске начались «Неформальные каникулы»
Общество,  Фото:pixabay.com
Для школьников, их родителей, бабушек и дедушек организовали совместный досуг

В Иркутске с 29 октября по 4 ноября пройдут «Неформальные каникулы». Их проведут в каждом административном округе города во время осенних каникул. Для школьников, студентов и их родителей, бабушек и дедушек будут проведены учебные занятия, мастер-классы, мастерские и публичные лекции.

В программе «Неформальных каникул» запланированы мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, занятия по хореографии и актёрскому мастерству, квесты и квизы, консультации на темы воспитания детей, психологии взрослых и многое другое. Традиционно занятия пройдут в библиотеках, досуговых центрах и музеях Иркутска.

С помощью таких каникул хотят организовать совместный досуг школьников, их родителей, бабушек и дедушек. Проводить занятия будут профессионалы и любители.

«Неформальные каникулы» — часть общегородского проекта «Иркутск – обучающийся город», который направлен на привлечение иркутян к новым формам образования. С 2013 года в рамках «Неформальных каникул» прошло около 600 занятий, которые посетили 7 тысяч человек.

С программой мероприятий «Неформальных каникул» можно ознакомиться на сайте www.gorod.irk.ru, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска. 
каникулы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске начались «Неформальные каникулы»
В Иркутске начались «Неформальные каникулы»
Общество, 30.10.2018
Для школьников, их родителей, бабушек и дедушек организовали совместный досуг
В Бурятии низкая заболеваемость ОРВИ
В Бурятии низкая заболеваемость ОРВИ
Общество, 30.10.2018
Показатель в 2,5 раза ниже эпидпорога
На Байкале прошёл фестиваль омуля без омуля
На Байкале прошёл фестиваль омуля без омуля
Общество, 30.10.2018
Здесь сварили 250 литров ухи из пеляди
Завтра в Бурятии завоют сирены
Завтра в Бурятии завоют сирены
Общество, 30.10.2018
Проверка системы оповещения проводится ежемесячно
Детям из Бурятии предлагают стать супергероями против простуды
Детям из Бурятии предлагают стать супергероями против простуды
Общество, 30.10.2018
С сентября по декабрь 2018 года в дошкольных образовательных учреждениях России проводится детский оздоровительный конкурс «Супергерои против простуды и гриппа»
Команды Бурятии и Иркутской области сыграют в баскетбол
Команды Бурятии и Иркутской области сыграют в баскетбол
Общество, 30.10.2018
Игра состоится уже в эту субботу в Улан-Удэ
В Иркутской области появился второй медицинский вертолёт
В Иркутской области появился второй медицинский вертолёт
Общество, 30.10.2018
Врачи смогут эвакуировать пациентов из отдалённых населённых пунктов
В Бурятии закрывают паромные переправы
В Бурятии закрывают паромные переправы
Общество, 30.10.2018
Причиной стали холода и консервация плавсредств
На отремонтированном участке трассы «Байкал» открыли движение
На отремонтированном участке трассы «Байкал» открыли движение
Общество, 30.10.2018
Теперь участок дороги соответствует параметрам второй категории автодорог
Бурятию ждёт малоснежный ноябрь
Бурятию ждёт малоснежный ноябрь
Общество, 30.10.2018
Стал известен прогноз погоды на последний осенний месяц
В Бурятию пришёл skibidi challenge (видео)
В Бурятию пришёл skibidi challenge (видео)
Общество, 30.10.2018
Россию охватил новый популярный челлендж, который начался с клипа питерской группы Little Big
В Улан-Удэ завершилось празднование 100-летия комсомола (фото)
В Улан-Удэ завершилось празднование 100-летия комсомола (фото)
Общество, 30.10.2018
Состоялось торжественное собрание общественности
Звезда мирового балета Иван Васильев выступит в Улан-Удэ
Звезда мирового балета Иван Васильев выступит в Улан-Удэ
Общество, 30.10.2018
Он выступит на международном фестивале балета

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^