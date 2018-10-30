В Бурятии низкая заболеваемость ОРВИ

Показатель в 2,5 раза ниже эпидпорога



В Бурятии заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) не превышает эпидемических порогов. Случаев гриппа не зарегистрировано, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.



За прошедшую неделю с 22 по 28 октября в сравнении с предыдущей отмечено снижение заболеваемости на 3,4%. Всего зарегистрировано 1116 случаев ОРВИ, показатель ниже эпидпорога в 2,5 раза.



Всего в республике привито 443 944 человека, что составляет 45,1% от численности населения. Из них в рамках Национального календаря профилактических прививок привито 394 460 человек. Из других источников привито 49 484 человека.



Вакцинация продолжается. Поставить прививку против гриппа можно в поликлинике по месту прикрепления.



