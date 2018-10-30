На Байкале прошёл фестиваль омуля без омуля

Общество, Фото: администрация Иркутского района

Здесь сварили 250 литров ухи из пеляди



IV фестиваль омуля на Байкале прошёл 27 октября в посёлке Листвянка. В программу мероприятия вошло приготовление ухи и гастрономические эстафеты. Всего участие в фестивале приняли 700 человек, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.



Фестиваль был посвящён омулю как эндемику Байкала. В связи с запретом на вылов омуля, организаторы готовили пелядь.



- На основной площадке фестиваля были представлены рестораны и гостиницы посёлков Листвянка и Никола, которые продавали сувениры и угощения. В ходе мероприятия состоялось массовое приготовление 250 литров из байкальской рыбы пеляди. Кроме того, прошли гастрономические эстафеты и конкурсы. Перед зрителями выступили творческие коллективы, - сообщили в администрации Иркутского района.



Все участники конкурсов были награждены призами и подарками. Главным призом фестиваля стала сувенирная подушка в виде омуля.



