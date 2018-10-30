Завтра в Бурятии завоют сирены

Проверка системы оповещения проводится ежемесячно



Завтра, 31 октября, в Бурятии пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения.



С 10:00 до 11:00 будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторяется три раза, сообщают в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



В ведомстве обращаются к жителям и гостям Бурятии с просьбой соблюдать спокойствие. Проверка проводится в республике ежемесячно в последнюю среду месяца.

