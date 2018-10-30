Игра состоится уже в эту субботу в Улан-Удэ
В Улан-Удэ в матче сойдутся любительские команды Бурятии и Иркутской области по баскетболу. 3 ноября в 18:30 в ТРЦ People’s Park состоится матч «Лара» (Улан-Удэ) – «Олсистемс» (Иркутск).
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В Бурятии и Иркутской области проходят чемпионаты по баскетболу в рамках межрегиональной любительской баскетбольной лиги (МЛБЛ). Об этом сообщили в пресс-службе минспорта республики.
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- В прошлом году мы начали проводить чемпионат Бурятии по баскетболу под эгидой МЛБЛ. В соседнем Иркутске в таком чемпионате участвует 36 команд. У нас участвовало 6 команд, а сейчас уже 11. Наша команда играет в первенстве Бурятии и вне зачёта в чемпионате Иркутской области. Там уровень выше, играем для повышения мастерства. И как раз команды с Иркутской лиги мы приглашаем в гости, - рассказал игрок команды «Лара» Александр Липин.
Команды Бурятии и Иркутской области сыграют в баскетбол
Общество, Фото:
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