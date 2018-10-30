В Иркутской области появился второй медицинский вертолёт

Врачи смогут эвакуировать пациентов из отдалённых населённых пунктов
В киренском отделении Иркутского областного центра медицины катастроф заступил на дежурство вертолёт Ми-8АМТ с медицинским реанимационным модулем на борту. Воздушное судно используется для выполнения санитарно-авиационных полётов по северным территориям Иркутской области, сообщают в пресс-службе правительства области.
По словам директора Иркутского областного центра медицины катастроф Виктора Бучинского, медицинские бригады на борту будут оказывать экстренную медицинскую помощь и эвакуировать пациентов из отдалённых населённых пунктов Киренского, Катангского, Усть-Кутского, Мамско-Чуйского и Бодайбинского районов в Киренск.
Новое воздушное судно находится в дежурном режиме: бригады Киренского отделения Иркутского областного центра медицины катастроф оперативно вылетают на санитарные задания.
Сейчас Иркутский областной центр медицины катастроф использует два вертолёта Ми-8АМТ с базировкой в Иркутске и Киренске. Прежде в киренском отделении использовался вертолёт Ми-8Т без медицинского модуля.
Финансирование проводится в рамках проекта по развитию санитарной авиации «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах России», в котором Иркутская область участвует с 2017 года.
На сегодня Иркутским областным центром медицины катастроф эвакуировано 450 пациентов, из которых 186 детей, в том числе, 126 детей в возрасте до года.
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