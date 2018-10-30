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В Бурятии работница гидрометцентра через суд добилась восстановления в должности

В Бурятии работница гидрометцентра через суд добилась восстановления в должности
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина попала под сокращение

Обращаясь в суд, жительница Бурятии просила признать незаконным её увольнение с должности инженера по эксплуатации гидрометеорологических приборов в связи с сокращением штата и восстановить её в должности. Также она просила взыскать с ответчика заработную плату за время вынужденного прогула с 3 августа до дня восстановления и компенсировать 50 тысяч рублей морального вреда.

По закону, сокращая штат, работодатель должен предложить другую вакантную должность в организации. Однако заявительнице ничего не было предложено. Женщина справилась бы с обязанностями синоптика, инженера, работника гидрометеорологической службы и гидролога. Кроме того, она имеет преимущественное право остаться на работе при сокращении штатов, поскольку является работником предпенсионного возраста.

- Суд счёл в данном случае обоснованными доводы истца относительно возможности претендовать на должность синоптика 1 категории, учитывая наличие у неё 20-летнего опыта работы в данном предприятии, - сообщают в пресс-службе Железнодорожного суда.

Суд удовлетворил исковые требования. Приказ об увольнении признан незаконным и отменён. Женщина восстановлена на работу в должности инженера по эксплуатации гидрометеорологических приборов.

С ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в пользу жительницы Бурятии взыскана заработная плата за время вынужденного прогула в размере 22,6 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда – пять тысяч рублей. В остальной части исковые требования оставлены без удовлетворения.

Решение не вступило в законную силу.
 
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