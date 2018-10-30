Причиной стали холода и консервация плавсредств
В связи с низкими температурами и неблагоприятными погодными условиями в Бурятии прекращают работу паромные переправы на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.
В число закрытых вошли: Усть-Чикойская паромная переправа через реку Чикой на трассе Стрелка-Подлопатки в Селенгинском районе и Татауровская паромная переправа через Селенгу на дороге Татаурово-Острог в Прибайкальском районе.
- Закрытие переправ проводится также для своевременной консервации плавсредств на зимний отстой в межнавигационный период с 26 октября 2018 года, - сообщили в минтрансе республики.
В Бурятии закрывают паромные переправы
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