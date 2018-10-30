Бурятию ждёт малоснежный ноябрь

Стал известен прогноз погоды на последний осенний месяц
Бурятский гидрометцентр и МЧС республики представили прогноз погоды и возможных чрезвычайных ситуаций на ноябрь.
Так, средняя месячная температура воздуха ожидается около и на один градус ниже средних многолетних значений. Столбик термометра будет колебаться примерно от -11 до -23 градусов.
Месячное количество осадков около нормы, на юге республики больше, на севере меньше среднего многолетнего количества. В среднем осадков выпадет от 4 до 28 мм.
На акваториях республики сохранится вероятность происшествий, чрезвычайных ситуаций, обусловленных несоблюдением правил поведения на воде, провалом людей и техники под лёд (при ранних сроках начала ледообразования).
Вероятность землетрясений с магнитудой больше 4,5 баллов находится на фоновом уровне. Сейсмические события наиболее вероятны в Баргузинском, Кабанском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Муйском, Тункинском, Окинском районах.
Стал известен прогноз погоды на последний осенний месяц
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