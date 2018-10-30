Состоялось торжественное собрание общественности
29 октября завершились юбилейные мероприятия в честь 100-летия Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ). Торжественное собрание общественности состоялось в Бурятском театре оперы и балеты.
Здесь выступили представители правительства Бурятии, Народного Хурала, слово дали известным людям, вроде первого президента республики Леонида Потапова. Завершилось мероприятие праздничным концертом и поздравлением ветеранов.
100 лет комсомолу вся страна масштабно отметила 29 октября. Именно в этот день был создан Российский коммунистический союз молодёжи, который с образованием СССР был преобразован в ВЛКСМ. За семь десятилетий в ряды комсомола вступили порядка 160 миллионов человек. Самой знаменитой комсомольской стройкой стало строительство Байкало-Амурской магистрали, куда за «таёжной романтикой» ехала молодёжь со всего Союза.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на Комсомольской площади зачитали послание молодёжи, заложенное 50 лет назад. Саму капсулу времени достать не удалось, так как она оказалась зацементировала в памятнике. Однако текст сохранился, и был оглашён. Также в памятник воинам Бурятии, погибшим в годы Великой Отечественной войны запечатали новое послание для потомков, которое вскроют через 25 лет.
Состоялись другие праздничные мероприятия к юбилею, к примеру, концерт состоялся в Городском культурном центре (ДК ЛВРЗ)
В Улан-Удэ завершилось празднование 100-летия комсомола (фото)
Общество, Фото:
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