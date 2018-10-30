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В Улан-Удэ детсад и дом остались без тепла

В Улан-Удэ детсад и дом остались без тепла
Общество,  Фото:pixabay.com
На сетях произошла авария

29 октября в 16:10 для поиска и устранения утечки отключили теплоснабжение дома по проспекту Строителей 18 и детский сад №109 «Петушок».

В 19:11 тепло появилось в домах горожан. Более трёх часов коммунальщики ремонтировали аварийный участок по подающему трубопроводу. Об этом сообщается в оперативной сводке по городу.

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