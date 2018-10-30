Жителя Бурятии осудили за езду в нетрезвом виде

Мужчина весной уже привлекался за аналогичное нарушение



Жителя посёлка Таксимо Муйского района Бурятии осудили по ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».



Мужчину в апреле этого года привлекли к административной ответственности за езду в нетрезвом виде без права управления автомобилем. В августе он вновь в состоянии алкогольного опьянения сел за руль. Не справившись с управлением, он совершил лобовое столкновение со встречным автомобилем.



Суд оштрафовал его на 200 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком 3 года.



Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

