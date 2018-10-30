Мужчина весной уже привлекался за аналогичное нарушение
Жителя посёлка Таксимо Муйского района Бурятии осудили по ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».
Мужчину в апреле этого года привлекли к административной ответственности за езду в нетрезвом виде без права управления автомобилем. В августе он вновь в состоянии алкогольного опьянения сел за руль. Не справившись с управлением, он совершил лобовое столкновение со встречным автомобилем.
Суд оштрафовал его на 200 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком 3 года.
Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Жителя Бурятии осудили за езду в нетрезвом виде
Общество, Фото:
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