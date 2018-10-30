В 1 доме в Улан-Удэ отключили холодную воду

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Сегодня в половине третьего часа ночи на улице Мостостроителей 8 проезд дом 7 в Улан-Удэ отключили холодную воду. Подачу водоснабжения приостановили из-за течи на стальной трубе.Устранение аварии продолжится сегодня днём, сообщается в оперативной сводке по городу.