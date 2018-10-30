Огнеборцы проводили учения. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Накануне, 29 октября, в здании гостиничного комплекса «Байкал-Плаза» в центре Улан-Удэ прошли показные пожарно-тактическое учение по теме «Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на объектах с массовым пребыванием людей». Мероприятие проводилось в два этапа: первый включал в себя эвакуацию и спасение людей, второй – тушение условного пожара.
Согласно замыслу учений, днём в гостинице загорелся конференц-зала на 2 этаже. Персоналом до прибытия огнеборцев было эвакуировано 53 человека.
- Целью проведения учений является совершенствование практических навыков начальствующего состава по управлению силами и средствами на пожаре, повышения готовности личного состава к ликвидации пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей и персонала объекта к действиям при возникновении пожара. На этот раз мы выбрали здание, находящееся в центре города, что само собой осложняет работу пожарных загруженностью улиц и большим количеством людей, - рассказал ВрИО заместителя начальника ГУ по Государственной пожарной службе Андрей Боркин.
При спасении пострадавших огнеборцы использовали спинальные щиты, а также спасательные устройства капюшонного типа.
По словам Боркина, в организации пожарно-тактических учений замечаний и недостатков не обнаружено. В ходе тушения условного пожара были задействованы 9 единиц пожарной техники, в числе которых 8 автоцистерн и 1 автолестница и 26 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
В Улан-Удэ из «Байкал-Плазы» «эвакуировали» 53 человека
Общество, Фото:
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