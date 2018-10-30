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В Улан-Удэ до 8 градусов тепла

В Улан-Удэ до 8 градусов тепла
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 октября по республике местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, в горах юго-запада снег

Ветер западный 3-8, местами 9-14 м/с. Температура ночью 0-5, местами 9-14 мороза, по Прибайкалью и южным районам при облачности 0-5 тепла, днём 6-11, местами 0-5 тепла.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью 1-3 мороза, днём 6-8 тепла.
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