В Улан-Удэ до 8 градусов тепла

По данным Бурятского гидрометцентра, 30 октября по республике местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, в горах юго-запада снег



Ветер западный 3-8, местами 9-14 м/с. Температура ночью 0-5, местами 9-14 мороза, по Прибайкалью и южным районам при облачности 0-5 тепла, днём 6-11, местами 0-5 тепла.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью 1-3 мороза, днём 6-8 тепла.

