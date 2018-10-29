Авто иркутянина не хотели отдавать со стоянки после ДТП

Автомобиль отказывались вернуть со штрафстоянки, требуя деньги



В Иркутске в суд обратился мужчина с иском к ООО «Транспарк» об истребовании имущества. В обоснование иска он указал, что в июле прошлого года его личный автомобиль «Рено» был задержан сотрудниками ГИБДД при дорожно-транспортном происшествии.



Данным автомобилем управлял его знакомый, который за указанное дорожно-транспортное происшествие был привлечён к уголовной ответственности. В тот же день автомобиль истца был помещён на специальную штрафную стоянку как вещественное доказательство.



После вынесения приговора следователь своим постановлением обязал вернуть автомобиль без оплаты. В тот же день мужчина обратился в компанию с просьбой возвратить ему указанный автомобиль, однако за

хранение автомобиля ему был выставлен счёт, и машину вернуть отказались.



На просьбу предоставить письменный отказ в выдаче автомобиля, никаких действий не последовало.



Судом было установлено, что мужчина является собственником автомобиля, а специализированной организацией, которой территориальный орган МУ МВД России «Иркутское» передаёт задержанное транспортное средство для осуществления его перемещения на специализированную стоянку, хранение и возврат, и в настоящее время каких-либо оснований для удержания указанного имущества у ООО «Транспарк» не имеется.



Суд обязал компанию вернуть мужчине принадлежащий ему автомобиль, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.

