Авто иркутянина не хотели отдавать со стоянки после ДТП

Автомобиль отказывались вернуть со штрафстоянки, требуя деньги
В Иркутске в суд обратился мужчина с иском к ООО «Транспарк» об истребовании имущества. В обоснование иска он указал, что в июле прошлого года его личный автомобиль «Рено» был задержан сотрудниками ГИБДД при дорожно-транспортном происшествии.
Данным автомобилем управлял его знакомый, который за указанное дорожно-транспортное происшествие был привлечён к уголовной ответственности. В тот же день автомобиль истца был помещён на специальную штрафную стоянку как вещественное доказательство.
После вынесения приговора следователь своим постановлением обязал вернуть автомобиль без оплаты. В тот же день мужчина обратился в компанию с просьбой возвратить ему указанный автомобиль, однако за
хранение автомобиля ему был выставлен счёт, и машину вернуть отказались.
На просьбу предоставить письменный отказ в выдаче автомобиля, никаких действий не последовало.
Судом было установлено, что мужчина является собственником автомобиля, а специализированной организацией, которой территориальный орган МУ МВД России «Иркутское» передаёт задержанное транспортное средство для осуществления его перемещения на специализированную стоянку, хранение и возврат, и в настоящее время каких-либо оснований для удержания указанного имущества у ООО «Транспарк» не имеется.
Суд обязал компанию вернуть мужчине принадлежащий ему автомобиль, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.
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Общество, Фото:
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