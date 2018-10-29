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Главы-новички в Бурятии прошли обучения

Главы-новички в Бурятии прошли обучения
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
26 октября заместитель председателя правительства Бурятии Баир Цыренов вручил сертификаты участникам семинара для глав сельских поселений

Семинар проходил во ВСГУТУ для четырёх групп впервые избранных глав муниципальных образований, председателей советов депутатов, других муниципальных служащих и кадрового резерва. В программе были лекции о системе государственного и муниципального управления, специфике муниципального управления, полномочиях органов государственной власти и органов местного самоуправления, требованиях к муниципальным правовым актам, работе с обращениями граждан и другие темы, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

- Придя впервые на муниципальную должность, многие сталкиваются с большим кругом вопросов и проблем. Цель нашего семинара – дать установочные знания, рекомендации нашим вновь избранным главам поселений, муниципальным служащим. Практику проведения семинаров мы будем продолжать и в будущем, потому что считаем, то без образования, без обмена опытом нет нормальной работы, - заявил Баир Цыренов.

В работе семинара приняли участие специалисты республиканских министерств и ведомств, которые в режиме реального времени консультировали представителей муниципалитетов. Для знакомства с практическим опытом для обучающихся были организованы выезды в Заиграевский, Иволгинский, Джидинский и Тарбагатайский районы.

9 сентября 2018 года прошли прямые выборы в 65 сельских поселениях Бурятии, ещё в 86 сельских поселениях главы были выбраны в результате конкурсов. Впервые главами сельских поселений стал 71 человек.

главы семинар
 
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