Как Улан-Удэ отпразднует День народного единства

Опубликована афиша мероприятий
В эти выходные улан-удэнцы отметят День народного единства. Для горожан приготовили насыщенную программу. Празднование уже началось с 27 октября. 30 числа состоится VI городская Олимпиада по лидерству среди старшеклассников. 30-31 октября пройдут классные часы в школах.
Также улан-удэнцев ждёт вечер вальса, книжная выставка, показ фильма «Калина красная», «Ночь искусств» и многое другое. Полная программа представлена в таблице:
В этом году День народного единства, который празднуется 4 ноября, выпал на воскресенье. Поэтому россияне будут отдыхать с 3 по 5 ноября.
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Опубликована афиша мероприятий
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