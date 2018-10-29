Как Улан-Удэ отпразднует День народного единства

Также улан-удэнцев ждёт вечер вальса, книжная выставка, показ фильма «Калина красная», «Ночь искусств» и многое другое. Полная программа представлена в таблице:











В эти выходные улан-удэнцы отметят День народного единства. Для горожан приготовили насыщенную программу. Празднование уже началось с 27 октября. 30 числа состоится VI городская Олимпиада по лидерству среди старшеклассников. 30-31 октября пройдут классные часы в школах.В этом году День народного единства, который празднуется 4 ноября, выпал на воскресенье. Поэтому россияне будут отдыхать с 3 по 5 ноября.