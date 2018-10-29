Автостопщик преодолел путь от Улан-Удэ до Китая

Житель Саратова Юрий Колбасов автостопом преодолел путь до Китая, проехав через Бурятию. Молодой человек ведёт блог KOLBASOV на YouTube, где выкладывает отчёты о путешествиях. Впервые автостоп Юрий опробовал год назад, когда спонтанно отправился таким образом к своему другу в Чебоксары (666 км). Затем он съездил автостопом в Грузию, а этим летом отправился в Китай.









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Во время остановки в Бурятии блогер показал пользователям центр Улан-Удэ.

- Всё прекрасно, сейчас нахожусь в Улан-Удэ, нашёл где переночевать. Я центре города, вон там фонтаны шумят, это вот театр оперы и балета, - начал свой выпуск Юрий.Он также посетил Иволгинский дацан, где особое впечатление на путешественника произвёл рассказ о нетленном теле Хамбо Ламы Итигэлова.Из Бурятии Юрий автостопом отправился до Монголии. Путь его был нелёгким. Попутка довезла его не до самой границы, оставшийся путь пришлось преодолевать пешком.- Как только я пересёк границу, первое впечатление было о том, куда я попал? Что здесь вообще? Запах навоза везде, - поделилсяЮрий.До столицы Монголии блогер добрался на автобусе.- Я только что приехал в Улан-Батор. Первое впечатление – это то, что здесь очень много праворуких машин. Здесь вообще очень жарко, а ещё тут очень сложно найти общий язык с населением, потому что никто ни русского, ни английского не понимает, мне приходится общаться жестами. На меня все так пялятся, жесть, как будто в зоопарке на носорога,- отметил блогер.В Улан-Баторе он посетил главную площадь, которая в целом произвела на него хорошее впечатление.- Видите, какие здесь высотки, ну так нормально живут в столице Монголии. Получше, чем некоторые города в России. Офигенный вид вообще, просто потрясный,- удивлялся Юрий.Далее блогер отправился в Китай. До границы Юрий также добирался автостопом. Он поймал машину, в которой ехали две женщины и двое детей.- Я не знал куда они едут, потом они мне сказали, что едут немножко в сторону Китая, на самом деле они ехали прямо до границы. Километров 600 я с ними проехал. Едем, они мне что-то балакают. Я говорю, что ничего не понимаю. Потом они позвонили человеку, который умеет разговаривать на английском, дали мне трубку. Из разговора я понял, что она хочет 100 тысяч тугриков, по-русски это где-то 3000 рублей, на что я ответил, что денег у меня нет. Они расстроились, но высаживать им меня было уже, видимо, неудобно, и я доехал с ними до конца,- рассказал блогер.По приезду в Китай путешественник долго не мог найти место для ночлега из-за высоких цен в отелях, но россиянину неожиданно помог местный житель.- Он хотел меня подселить к себе в отель, но туда не пускают иностранцев. Поэтому он начал искать, где мне переночевать, и в итоге мы нашли парк, где можно разбить палатку. Короче, всё нормально,- подытожил блогер.После Юрий Колбасов отправился дальше исследовать Китай, пообещав, что продолжение следует в следующих выпусках.