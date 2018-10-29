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Автостопщик преодолел путь от Улан-Удэ до Китая

Автостопщик преодолел путь от Улан-Удэ до Китая
Общество, 
Молодой человек проехал через Монголию

Житель Саратова Юрий Колбасов автостопом преодолел путь до Китая, проехав через Бурятию. Молодой человек ведёт блог KOLBASOV на YouTube, где выкладывает отчёты о путешествиях. Впервые автостоп Юрий опробовал год назад, когда спонтанно отправился таким образом к своему другу в Чебоксары (666 км). Затем он съездил автостопом в Грузию, а этим летом отправился в Китай.




Во время остановки в Бурятии блогер показал пользователям центр Улан-Удэ.

- Всё прекрасно, сейчас нахожусь в Улан-Удэ, нашёл где переночевать. Я центре города, вон там фонтаны шумят, это вот театр оперы и балета, - начал свой выпуск Юрий.

Он также посетил Иволгинский дацан, где особое впечатление на путешественника произвёл рассказ о нетленном теле Хамбо Ламы Итигэлова.

Из Бурятии Юрий автостопом отправился до Монголии. Путь его был нелёгким. Попутка довезла его не до самой границы, оставшийся путь пришлось преодолевать пешком.

- Как только я пересёк границу, первое впечатление было о том, куда я попал? Что здесь вообще? Запах навоза везде, - поделилсяЮрий.

До столицы Монголии блогер добрался на автобусе.

- Я только что приехал в Улан-Батор. Первое впечатление – это то, что здесь очень много праворуких машин. Здесь вообще очень жарко, а ещё тут очень сложно найти общий язык с населением, потому что никто ни русского, ни английского не понимает, мне приходится общаться жестами. На меня все так пялятся, жесть, как будто в зоопарке на носорога,- отметил блогер.

В Улан-Баторе он посетил главную площадь, которая в целом произвела на него хорошее впечатление.

- Видите, какие здесь высотки, ну так нормально живут в столице Монголии. Получше, чем некоторые города в России. Офигенный вид вообще, просто потрясный,- удивлялся Юрий.

Далее блогер отправился в Китай. До границы Юрий также добирался автостопом. Он поймал машину, в которой ехали две женщины и двое детей.

- Я не знал куда они едут, потом они мне сказали, что едут немножко в сторону Китая, на самом деле они ехали прямо до границы. Километров 600 я с ними проехал. Едем, они мне что-то балакают. Я говорю, что ничего не понимаю. Потом они позвонили человеку, который умеет разговаривать на английском, дали мне трубку. Из разговора я понял, что она хочет 100 тысяч тугриков, по-русски это где-то 3000 рублей, на что я ответил, что денег у меня нет. Они расстроились, но высаживать им меня было уже, видимо, неудобно, и я доехал с ними до конца,- рассказал блогер.

По приезду в Китай путешественник долго не мог найти место для ночлега из-за высоких цен в отелях, но россиянину неожиданно помог местный житель.

- Он хотел меня подселить к себе в отель, но туда не пускают иностранцев. Поэтому он начал искать, где мне переночевать, и в итоге мы нашли парк, где можно разбить палатку. Короче, всё нормально,- подытожил блогер.

После Юрий Колбасов отправился дальше исследовать Китай, пообещав, что продолжение следует в следующих выпусках.


автостоп путешественники
 
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