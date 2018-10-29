Театр «Байкал» выпустил новый клип (видео)

Этно-группа «Daida» впервые презентовала себя в апреле этого года и уже сейчас готовится ко второму концерту. 31 октября на сцене Бурятской филармонии группа вновь представит своё творчество, сообщает пресс-служба минкультуры республики.











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- Этно-группа «Daida» - это то, чего давно ждали слушатели. Это новый, свежий и современный взгляд на бурятский фольклор, - отмечают организаторы.





В состав группы входят 6 музыкантов национального оркестра Бурятии: топшур - Бато Гуранов, перкуссия - Михаил Молчанов, эвэр-бүрэ, горловое пение - Жаргал Омоктуев, бас-хуур - Дмитрий Готолов, морин хуур, вокал - Галсан Ошоров.



В Бурятии не так много этнических групп, поэтому появление музыкальной этно-группы в составе театра «Байкал» было ожидаемо. Идея создания группы возникла у художественного руководителя театра «Байкал» Жаргала Жалсанова и музыкального руководителя театра Баттулги Галмандах.Музыканты являются мультиинструменталистами и могут сменять музыкальные инструменты.