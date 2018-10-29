Спортсмены Бурятии завоевали медали разного достоинства
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С 27 по 28 октября в Иркутске прошёл чемпионат и первенство Иркутской области по каратэ «WKF 2018».
Спортсмены из Бурятии взяли медали всех достоинств.
Две золотые медали завоевала Элина Оганисян, золотая медаль также у Матвея Москва.
Серебро в разных категориях получили Соня Панкова, Егор Панков, Ардан Мункуев, Кирилл Борисов и Данил Дрыгин.
Бронза у Тимура Арьянова, Алексея Бальбурова, Эрдэни Намсараева, Радны Бадмаев, Родиона Зимина, Яны Цыдендамбаевой, Тарбата Раднаасамбуу, Данилы Фомина, Дениса Алексанян, Артёма Набиева, Виталия Жербаханова, Василия Кириллова, а также Булата Чимитова.
В категории командное кумитэ (стенка 6 на 6) спортсмены Бурятии заняли 2 место. В начале они победили команду из Братска, в финале с небольшим отрывом проиграли команде хозяев из Иркутска, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Каратисты Бурятии выиграли золото чемпионата Иркутской области
Общество, Фото:
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