Каратисты Бурятии выиграли золото чемпионата Иркутской области

Общество, Фото: минспорта Бурятии

Спортсмены Бурятии завоевали медали разного достоинства

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С 27 по 28 октября в Иркутске прошёл чемпионат и первенство Иркутской области по каратэ «WKF 2018».



Спортсмены из Бурятии взяли медали всех достоинств.



Две золотые медали завоевала Элина Оганисян, золотая медаль также у Матвея Москва.



Серебро в разных категориях получили Соня Панкова, Егор Панков, Ардан Мункуев, Кирилл Борисов и Данил Дрыгин.



Бронза у Тимура Арьянова, Алексея Бальбурова, Эрдэни Намсараева, Радны Бадмаев, Родиона Зимина, Яны Цыдендамбаевой, Тарбата Раднаасамбуу, Данилы Фомина, Дениса Алексанян, Артёма Набиева, Виталия Жербаханова, Василия Кириллова, а также Булата Чимитова.



В категории командное кумитэ (стенка 6 на 6) спортсмены Бурятии заняли 2 место. В начале они победили команду из Братска, в финале с небольшим отрывом проиграли команде хозяев из Иркутска, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.





