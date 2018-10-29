Мероприятие состоится в Кабанском районе
Администрация Кабанского района приглашает на торжественное мероприятие и концерт, посвящённый Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.
Концерт состоится 2 ноября в 15 часов в районном Доме культуры Кабанска. Вход на праздничное мероприятие свободный.
В Бурятии пройдёт концерт ко Дню работника сельского хозяйства
Общество, Фото:
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