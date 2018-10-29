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В Бурятии досрочно выплатят пенсии

В Бурятии досрочно выплатят пенсии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В связи с праздником выплата пенсий по «Почте России» в начале ноября будет досрочной

За воскресный день 4 ноября и нерабочий праздничный день 5 ноября 2018 года «Почта России» организует доставку получателям пенсий 2 ноября. Об этом сообщает сегодня ОПФР по Бурятии.

3 ноября выплата будет произведена пенсионерам за 3 число. С 6 ноября пенсии и социальные выплаты будут выплачиваться по графику до окончания выплатного периода 21 ноября.

- Изменений в графике доставки пенсий через кредитные учреждения в республике не будет. Выплата пенсий через банки начинается в республике с 6 числа каждого месяца, - сообщила Елена Няголова начальник отдел организации выплаты пенсий ОПФР по Республике Бурятия.
пенсии
 
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