Улан-удэнец «Пони» прошёл в следующий этап «Танцев на ТНТ»

Как сообщал «Байкал-Daily», 19-летний улан-удэнец Андрей Балагунов с никнеймом «Пони» стал участником пятого сезона шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. После прохождения кастинга молодому человеку предстояло пройти следующие этапы отбора.
Выпуски с участием «Пони» состоялись в эти выходные. В субботу были показаны групповые отборы всех отобранных на кастинге танцоров.
- Один человек сильно удивил их этой группы. Пони, подойди. Ты откуда такой взялся? – поинтересовался наставник шоу Мигель.
- Из Улан-Удэ, - ответил парень.
- Ты невероятно красив в танце. У тебя выросли руки, у тебя выросли ноги, ты стал невероятно красивым. Ты в «Танцах». Иди! – озвучил Мигель, после чего Андрей удалился за кулисы, поблагодарив жюри.
В следующем выпуске прошёл ещё один отбор, на этот раз в команды наставников. Участников опять разделили на команды, хореограф ставил им номер. Улан-удэнец настолько здорово справился с поставленной задачей, что в эфире он появился на несколько секунд, в которых ему говорят, что он прошёл в следующий этап и тот отвечает «Спасибо».
В какую команду попал Андрей, телезрители узнают в следующем выпуске шоу.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в этом шоу участвовали улан-удэнцы Мелана Хабази, Айжан Степанова, а также Тимур Базаров и Айхан Шинжин. Все участники были высоко отмечены наставниками шоу, хотя им не удалось одержать победу.