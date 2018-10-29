Улан-удэнец «Пони» прошёл в следующий этап «Танцев на ТНТ»

- Ты невероятно красив в танце. У тебя выросли руки, у тебя выросли ноги, ты стал невероятно красивым. Ты в «Танцах». Иди! – озвучил Мигель, после чего Андрей удалился за кулисы, поблагодарив жюри.









В какую команду попал Андрей, телезрители узнают в следующем выпуске шоу.









