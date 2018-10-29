В Бурятии ОМОН и СОБР уничтожили «террористов» в школе

В течение двух недель бойцы ОМОН и 5 дней СОБР были на полевом выходе. Они отрабатывали профессиональные навыки и слаженность подразделений при проведении специальных операций в горно-лесистой местности и в городе. Занятия проходили как днём, так и ночью. Каждый день сотрудники отрабатывали вводные, максимально приближенные к реальным при выполнении служебно-боевых задач. Также с бойцами проводились занятия по физической подготовке, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.











Проверить, как проходит профессиональная подготовка боевых подразделений, условия быта на место выезжал начальник управления Росгвардии по Бурятии полковник полиции Сергей Гатилов. Он отметил высокий уровень проведения полевых выходов и удачное место дислокации сотрудников подразделений.











Одним из главных этапов полевого выхода стало десантирование с вертолёта Ми-8 посадочным и беспосадочным способом на здание школы. Здесь бойцы отработали захват и уничтожение условных террористов.