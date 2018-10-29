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Сиротам Бурятии передадут жильё в соцнайм

Сиротам Бурятии передадут жильё в соцнайм
Общество,  Фото:pixabay.com
В этом году истекает 5-летний срок со дня заключения договоров найма первых 165 квартир

В Бурятии, начиная с 2013 года, сформирован специализированный жилищный фонд для граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Из этого фонда жильём обеспечены 1200 сирот практически во всех муниципальных образованиях республики, в том числе в Улан-Удэ свыше 220 человек. На эти цели из федерального бюджета направлено более 1,5 миллиарда рублей.

Согласно федеральному законодательству до конца текущего года будут заключены первые договоры социального найма с сиротами-нанимателями спец жилфонда.

- Не всегда граждане, заключившие договоры найма, относятся добросовестно к исполнению условий, либо несвоевременно оплачивая, либо не оплачивая ЖКУ, или ненадлежащим образом используя предоставленные жилые помещения. Бывает, предоставленное жильё пустует. Таких нанимателей свыше 50 по всей республике. Это во многом связано с обучением нанимателя по очной форме в образовательных учреждениях, прохождением службы в армии, трудоустройством в других регионах, в некоторых случаях в связи с нахождением нанимателя в местах лишения свободы, - отмечают в минсоцзащиты.

В целях профилактики и разрешения вышеперечисленных вопросов специалистами ГБУ «Семья» совместно с районными отделами социальной защиты населения ежегодно проводится свыше 200 рейдов, и 400 выездных социально-правовых консультаций.

В текущем году планируется обеспечить жильём около 200 граждан из числа детей-сирот. На эти цели предусмотрено свыше 200 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета более 140 миллионов, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
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