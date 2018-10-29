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В Бурятии требуют перевода частного сектора на другое топливо

В Бурятии требуют перевода частного сектора на другое топливо
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также было предложено заняться развитием трамвайного транспорта

Депутат Народного Хурала Бурятии Анатолий Кушнарев предложил правительству региона заняться развитием трамвайного транспорта и разработать программу по смене топлива для домов в частном секторе Улан-Удэ, страдающего зимой от загрязнения атмосферы. Своё мнение он высказал, выступая в рамках обсуждения республиканского бюджета на 2019-й и плановый период 2020-2021 годов, сообщает ТАСС.

С началом зимы, во время отопительного сезона, качество воздуха в Улан-Удэ заметно ухудшается, наблюдается превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ, в том числе бензпирена. Эти данные подтвердили исследования учёных из Института прикладной экологии и гигиены (Санкт-Петербург). По информации Роспотребнадзора, по итогам 2017 года в целом вся республика стала регионом с самым загрязненным воздухом в РФ. Причины, по мнению экспертов, - увеличивающееся количество автомобилей и разросшийся вокруг Улан-Удэ частный сектор, отапливаемый дровами.

- Предлагаю продолжить программу финансовой помощи городу по ремонту трамвайных путей, плюс нам необходимо со следующего года начать покупку новых вагонов. Данный вид транспорта наиболее экологически безопасный и имеет высокое социальное значение. Также предлагаем правительству Бурятии совместно с администрацией Улан-Удэ проработать проект перевода отопления частного сектора на другие виды топлива, - сказал он.

Кушнарёв напомнил, что, если раньше Улан-Удэ входил в тридцатку самых загрязненных по воздуху городов России, то теперь - стабильно в десятке. «Сейчас, например, уже в это время, в начале отопительного сезона, над Левым берегом виден смог. В середине отопительного сезона он по розе ветров пойдёт к центру города», - приводит ТАСС слова депутата.

Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнцев уже не раз призывали отказаться от дров и угля в пользу топливных пеллетов и евродров.



загрязнение воздуха
 
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