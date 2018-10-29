В Бурятии требуют перевода частного сектора на другое топливо

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Её открыли на Ярославском вокзале

В финале иркутянки играли со шведской командой

Десятки тысяч единиц вооружения и военной техники будет переведено на зимний режим эксплуатации в войсках Восточного военного округа