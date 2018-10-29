Её открыли на Ярославском вокзале
26 октября на Ярославском вокзале Москвы открыли памятную доску в честь первопроходцев БАМа. Именно отсюда первый отряд молодых строителей 27 апреля 1974 года отправился строить Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль. В нём было 600 посланцев комсомола из всех союзных республик, сообщает ИА РЖД-Партнер.ру.
На митинг съехались ветераны БАМа – транспортные строители и военные железнодорожники.
Вице-премьер России Алексей Гордеев тоже принимал участие в строительстве БАМа – вначале в составе студенческого строительного отряда МИИТ под Тындой, а потом офицером железнодорожных войск в Ургале. Он говорит, что это было испытание характеров. Воины-железнодорожники выдержали его с честью – они построили половину БАМа.
- Нам повезло, что в жизни у нас был БАМ, – считает помощник президента РФ Игорь Левитин. – Радует то, что дорога востребована, для ее модернизации и развития выделены большие деньги, с тем чтобы БАМ и Транссиб уже через 6 лет смогли пропускать грузопоток 180 млн т в год.
В Москве появилась памятная доска первопроходцам БАМа
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