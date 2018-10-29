Иркутская команда выиграла Кубок мира по хоккею с мячом

В финале иркутянки играли со шведской командой



Иркутская команда «Рекорд» выиграла Кубок мира по хоккею с мячом среди женских команд, который завершился 28 октября в Швеции. В финальном матче иркутские хоккеистки выиграли у шведской команды «Вестерос» со счётом 4:2.



В этот раз команда Александра Межуева не потерпела ни одной неудачи, поочерёдно обыграв «Сандвикен» (4:1), «Транос» (9:0), «Скирё» (9:0) и «Скутшер» (3:1). В полуфинале команде «Рекорд» противостояла «Вилла», открывшая счёт уже на шестой минуте, но развить успех им не удалось. Иркутская команда забила четырежды и вышла в финал.



Команда «Рекорд» возвращается в Иркутск 30 октября. Для иркутянок эта победа стала четвертой в истории турнира. Ранее «Рекорд» побеждал в 2009, 2012 и 2016 годах, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

