Десятки тысяч единиц вооружения и военной техники будет переведено на зимний режим эксплуатации в войсках Восточного военного округа
Подготовка техники позволит эксплуатировать машины в любом регионе на Востоке России без дополнительных доработок, сообщает пресс-служба ВВО.
Регламентные работы включают около 50 различных операций в зависимости от вида вооружения и техники, в частности производится контроль и замена антифриза в системе охлаждения, смазка основных узлов, диагностика предпусковых подогревателей и систем машины в целом.
В соединения и воинские части округа заранее были поставлены горюче-смазочные материалы. Все регламентные работы проводятся штатными экипажами под руководством командного состава. Для выполнения наиболее сложных операций привлекаются специалисты ремонтных подразделений, состоящие из наиболее опытных военнослужащих.
Выполнение работ организовано с применением мобильных ремонтных комплексов, также задействованы автомастерские технического обслуживания и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ.
В ходе предстоящего подготовительного периода с личным составом соединений и воинских частей округа будут проведены сотни комплексных инструкторско-методических занятий.
Военную технику в Бурятии переводят на зимний режим
Общество, Фото:
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