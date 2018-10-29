Военную технику в Бурятии переводят на зимний режим

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Десятки тысяч единиц вооружения и военной техники будет переведено на зимний режим эксплуатации в войсках Восточного военного округа



Подготовка техники позволит эксплуатировать машины в любом регионе на Востоке России без дополнительных доработок, сообщает пресс-служба ВВО.



Регламентные работы включают около 50 различных операций в зависимости от вида вооружения и техники, в частности производится контроль и замена антифриза в системе охлаждения, смазка основных узлов, диагностика предпусковых подогревателей и систем машины в целом.



В соединения и воинские части округа заранее были поставлены горюче-смазочные материалы. Все регламентные работы проводятся штатными экипажами под руководством командного состава. Для выполнения наиболее сложных операций привлекаются специалисты ремонтных подразделений, состоящие из наиболее опытных военнослужащих.



Выполнение работ организовано с применением мобильных ремонтных комплексов, также задействованы автомастерские технического обслуживания и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ.



В ходе предстоящего подготовительного периода с личным составом соединений и воинских частей округа будут проведены сотни комплексных инструкторско-методических занятий.



