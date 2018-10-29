В Улан-Удэ огородили трассу для маунтинбайка

Она находится в Загорске



В воскресенье в парке имени Жанаева состоялись работы на трассе для маунтинбайка. В благоустройстве территории приняли участие воспитанники спортшколы «Забайкалец», волонтёры и представители федерации триатлона Бурятии.



- Дружно и оперативно огородили территорию трассы под соревнования по маунтинбайку в парке им. Жанаева, а также убрали мусор и стёкла, - сообщили в федерации триатлона.

