Она находится в Загорске
В воскресенье в парке имени Жанаева состоялись работы на трассе для маунтинбайка. В благоустройстве территории приняли участие воспитанники спортшколы «Забайкалец», волонтёры и представители федерации триатлона Бурятии.
- Дружно и оперативно огородили территорию трассы под соревнования по маунтинбайку в парке им. Жанаева, а также убрали мусор и стёкла, - сообщили в федерации триатлона.
В Улан-Удэ огородили трассу для маунтинбайка
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