В Бурятии новобранцы сдадут психологические тесты

Военные психологи готовы к приёму солдат
Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа (ВВО) совместно с психологами и социологами соединений и воинских частей округа готовы к приёму новобранцев осенней призывной кампании. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.
На пунктах приёма молодого пополнения в воинских частях округа психологи проведут первичное изучение новобранцев.
В течение первого месяца службы все военнослужащие по призыву пройдут углубленное социально-психологическое тестирование. Специалисты психологической службы окажут им помощь в адаптации к условиям военной службы.
Сотни психологов изучат молодое пополнение с помощью современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов.
Запланировано проведение различных тренингов, в частности «цвет эмоций», «объединение», «рисунок настроения», «первое впечатление», «три степени доверия», направленных на сплочение воинских коллективов.
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Общество, Фото:
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