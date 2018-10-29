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В Бурятии новобранцы сдадут психологические тесты

В Бурятии новобранцы сдадут психологические тесты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Военные психологи готовы к приёму солдат

Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа (ВВО) совместно с психологами и социологами соединений и воинских частей округа готовы к приёму новобранцев осенней призывной кампании. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

На пунктах приёма молодого пополнения в воинских частях округа психологи проведут первичное изучение новобранцев.

В течение первого месяца службы все военнослужащие по призыву пройдут углубленное социально-психологическое тестирование. Специалисты психологической службы окажут им помощь в адаптации к условиям военной службы.

Сотни психологов изучат молодое пополнение с помощью современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов.

Запланировано проведение различных тренингов, в частности «цвет эмоций», «объединение», «рисунок настроения», «первое впечатление», «три степени доверия», направленных на сплочение воинских коллективов.

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