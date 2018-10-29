Всего было досмотрено более пяти тысяч килограммов морепродуктов
За неделю, с 22 по 28 октября специалистами Россельхознадзора на госгранице России проконтролирована перевозка одной собаки и трёх кошек во Францию, Монголию и Китай.
При внутрироссийских перевозках досмотрено 5062 кг. рыбы и морепродуктов, 61 кг. кормов и кормовых добавок, а также одна собака и одна кошка, 13 черепах, 10 попугаев, 338 аквариумных рыбок, 10 моллюсков и 40 членистоногих.
Продукция, ввезённая без разрешений и ветеринарных сопроводительных документов, прибывающих из зарубежных стран и стран СНГ, изъято и уничтожено 20 партий – 30 кг. и 10 штук продукции. Наложено 19 административных штрафов на общую сумму 9,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
В Иркутске уничтожили 20 партий продукции без документов
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Всего было досмотрено более пяти тысяч килограммов морепродуктов
Перед постановкой «Анатэма. Посвящение кино» зрителям также ответили на интересующие их вопросы
Зафиксированы первые конфликты жителей пригорода и водителей маршруток
Пожилая женщина не видела дочь 25 лет
Юные гимнастки оттачивают мастерство с помощью звёзд художественной гимнастики
Как сообщал «Байкал-Daily», 27 октября в селе Нюки Кабанского района Бурятии прошёл финал «Сибирской Кросс Серии» по автокроссу
У прилетевших в Иркутск из Киргизии пассажиров изъяты семена овощных культур
Мероприятие состоялось в пятницу
Вместе с ним службу провели ещё 6 священников
Перевозчики не пошли навстречу жителям пригорода
Она состоится в воскресенье, 4 ноября
Праздник отметили в Галерее искусств народов Азии. Байкал-Daily представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 октября по республике без осадков
Общество, 28.10.2018
Чудо запечатлели в Заиграевском районе
Общество, 28.10.2018
Концерты одного из самых популярных рэперов России находятся под угрозой срыва