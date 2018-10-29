Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Октября

28 Октября

Популярное

В Иркутске уничтожили 20 партий продукции без документов

Общество, 
Всего было досмотрено более пяти тысяч килограммов морепродуктов

За неделю, с 22 по 28 октября специалистами Россельхознадзора на госгранице России проконтролирована перевозка одной собаки и трёх кошек во Францию, Монголию и Китай.

При внутрироссийских перевозках досмотрено 5062 кг. рыбы и морепродуктов, 61 кг. кормов и кормовых добавок, а также одна собака и одна кошка, 13 черепах, 10 попугаев, 338 аквариумных рыбок, 10 моллюсков и 40 членистоногих.

Продукция, ввезённая без разрешений и ветеринарных сопроводительных документов, прибывающих из зарубежных стран и стран СНГ, изъято и уничтожено 20 партий – 30 кг. и 10 штук продукции. Наложено 19 административных штрафов на общую сумму 9,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске уничтожили 20 партий продукции без документов
Общество, 29.10.2018
Всего было досмотрено более пяти тысяч килограммов морепродуктов
Улан-удэнцев приглашают на спектакль-хоррор
Улан-удэнцев приглашают на спектакль-хоррор
Общество, 29.10.2018
Перед постановкой «Анатэма. Посвящение кино» зрителям также ответили на интересующие их вопросы
Жители Сотниково отказываются платить за проезд по новой цене
Жители Сотниково отказываются платить за проезд по новой цене
Общество, 29.10.2018
Зафиксированы первые конфликты жителей пригорода и водителей маршруток
Жительница Монголии ищет в Бурятии свою дочь
Жительница Монголии ищет в Бурятии свою дочь
Общество, 29.10.2018
Пожилая женщина не видела дочь 25 лет
Звёзды гимнастики тренируют юных спортсменок Бурятии
Звёзды гимнастики тренируют юных спортсменок Бурятии
Общество, 29.10.2018
Юные гимнастки оттачивают мастерство с помощью звёзд художественной гимнастики
В Бурятии назвали победителей автогонок «Сибирской Кросс Серии»
В Бурятии назвали победителей автогонок «Сибирской Кросс Серии»
Общество, 29.10.2018
Как сообщал «Байкал-Daily», 27 октября в селе Нюки Кабанского района Бурятии прошёл финал «Сибирской Кросс Серии» по автокроссу
В Иркутск не дали ввезти семена из Киргизии
Общество, 29.10.2018
У прилетевших в Иркутск из Киргизии пассажиров изъяты семена овощных культур
Савватий провёл литургию в Улан-Удэ
Савватий провёл литургию в Улан-Удэ
Общество, 29.10.2018
Вместе с ним службу провели ещё 6 священников
Жителям Сотниково подняли цену на проезд до 32 рублей
Жителям Сотниково подняли цену на проезд до 32 рублей
Общество, 29.10.2018
Перевозчики не пошли навстречу жителям пригорода
В Улан-Удэ вновь пройдёт «Ночь искусств»
В Улан-Удэ вновь пройдёт «Ночь искусств»
Общество, 29.10.2018
Она состоится в воскресенье, 4 ноября
Юные улан-удэнцы отметили «Happy Halloween» (фоторепортаж)
Юные улан-удэнцы отметили «Happy Halloween» (фоторепортаж)
Общество, 29.10.2018
Праздник отметили в Галерее искусств народов Азии. Байкал-Daily представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Улан-Удэ тепло и солнечно
В Улан-Удэ тепло и солнечно
Общество, 29.10.2018
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 октября по республике без осадков
В Бурятии внутри стеклопакета проявился облик Будды
В Бурятии внутри стеклопакета проявился облик Будды
Общество, 28.10.2018
Чудо запечатлели в Заиграевском районе
В песне рэпера Хаски из Улан-Удэ нашли призыв к каннибализму
В песне рэпера Хаски из Улан-Удэ нашли призыв к каннибализму
Общество, 28.10.2018
Концерты одного из самых популярных рэперов России находятся под угрозой срыва

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^