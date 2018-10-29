В Иркутске уничтожили 20 партий продукции без документов

Всего было досмотрено более пяти тысяч килограммов морепродуктов



За неделю, с 22 по 28 октября специалистами Россельхознадзора на госгранице России проконтролирована перевозка одной собаки и трёх кошек во Францию, Монголию и Китай.



При внутрироссийских перевозках досмотрено 5062 кг. рыбы и морепродуктов, 61 кг. кормов и кормовых добавок, а также одна собака и одна кошка, 13 черепах, 10 попугаев, 338 аквариумных рыбок, 10 моллюсков и 40 членистоногих.



Продукция, ввезённая без разрешений и ветеринарных сопроводительных документов, прибывающих из зарубежных стран и стран СНГ, изъято и уничтожено 20 партий – 30 кг. и 10 штук продукции. Наложено 19 административных штрафов на общую сумму 9,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.

