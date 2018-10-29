Савватий провёл литургию в Улан-Удэ

Вместе с ним службу провели ещё 6 священников
28 октября в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ глава Бурятской митрополии митрополит Савватий совершил Божественную литургию. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятской митрополии.
Митрополиту сослужили: протоиерей Михаил Елагин, иерей Николай Корниенко, иерей Антоний Хинганский, протодиакон Максим Пахолков, диакон Владислав Антонов, диакон Виктор Щербаков.
Проповедь перед причастием произнёс Павел Науменко. Темой проповеди правящего архиерея стало прочитанное за воскресной службой Евангелие о сеятеле.
- Мы с вами, придя в церковь, не становимся автоматически праведниками, мы прекрасно знаем, что мы грешники! Но мы не должны опускать руки! Мы должны работать! Мы все должны следить за состоянием сердец! - сказал Павел Науменко.
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