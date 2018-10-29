Она состоится в воскресенье, 4 ноября
4 ноября по всей стране пройдёт акция «Ночь искусств». Традиционно это событие проводится в День народного единства. Поэтому слоган 2018 года звучит символично — «Искусство объединяет»
Художественный музей им.Сампилова на один вечер станет единым пространством для многих культурных заведений города.
В том числе в акции примут участие артисты Бурятского театра оперы и балета. Они выступят в концертной программе акции с 19.00 до 20.00, сообщили в пресс-службе театра.
Это выступление приурочено к 100-летию ВЛКСМ. Артисты театра исполнят песни советских времен, а также композиции, посвященные ВЛКСМ.
В «Ночи искусств» от оперного театра будут участвовать народная артистка Республики Бурятия Марина Коробенкова, заслуженный артист Российской Федерации Дамба Занданов, заслуженная артистка Республики Бурятия Дамба Занданов, заслуженный артист Республики Бурятия Дамба Занданов, заслуженная артистка Республики Бурятия Лариса Соковикова, лауреат XII Международного вокального конкурса им. Л. Линховоина Александр Хандажапов, лауреат III премии ХI международного конкурса вокалистов им.н.а. СССР Л.Л.Линховоина Дамба Занданов.
В Улан-Удэ вновь пройдёт «Ночь искусств»
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