По данным Бурятского гидрометцентра, 29 октября по республике без осадков
Утром местами туман. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью 1-6, местами 11-16 мороза, днём 5-10 тепла, местами до 0.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5 мороза, днём 6-8 тепла.
В Улан-Удэ тепло и солнечно
Общество, Фото:
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