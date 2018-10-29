В Улан-Удэ тепло и солнечно

По данным Бурятского гидрометцентра, 29 октября по республике без осадков



Утром местами туман. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью 1-6, местами 11-16 мороза, днём 5-10 тепла, местами до 0.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5 мороза, днём 6-8 тепла.



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