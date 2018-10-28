Председатель Общественного совета при УМВД России по Улан-Удэ Денис Леонов и член совета Бадарма Гомбоева посетили отдел полиции №2 на ул. Цыбикова, 3
Общественники осмотрели помещения, занимаемые дежурной частью. В ведении дежурных частей находятся помещения, где оперативные дежурные принимают заявления и сообщения граждан, комнаты для разбора с доставленными и камеры для содержания задержанных лиц, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Чаще всего в отдел полиции доставляются граждане, нарушившие общественный порядок или подозреваемые в совершении преступлений. Общественники проверили книги учёта доставленных лиц. Нарушений порядка регистрации не выявлено.
В помещениях дежурной части обеспечена безопасность содержания правонарушителей, им предоставляется горячее питание и возможность прогулки на свежем воздухе.
В ходе проверки Денис Леонов ознакомился с информацией для посетителей, размещённой на стенде в фойе дежурной части: контактами руководства отдела, графиками приёма граждан, образцами заявлений и телефонами надзорных органов. А член общественного совета Бадарма Гомбоева – заместитель главного врача БСМП по медицинской части – проверила комплектацию медицинской аптечки и расспросила полицейских об основах оказания доврачебной помощи.
По результатам проверки в адрес руководства УМВД России по Улан-Удэ будет внесено несколько предложений. К примеру, для удобства граждан будет расширен перечень справочных телефонов государственных органов и общественных организаций, указанных на информационных стендах, а в медицинской аптечке появятся дополнительные современные препараты для оказания доврачебной помощи гражданам.
В улан-удэнском отделе полиции появятся новые лекарства
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