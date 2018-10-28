Борцы Бурятии выиграли три золота международного турнира





57 кг:



1. Пётр Копылов. Саха (Якутия)

2. Балдан Дондоков. Бурятия

3. Быйдман Яковлев. Саха (Якутия)

3. Чимит Жамсаранов. Бурятия.



61 кг



1. Жаргал Доржиев. Бурятия

2. Христофор Потапов. Саха (Якутия)

3. Владислав Кривошапкин. Саха (Якутия)

3. Виктор Жербаев. Бурятия



65 кг



1. Бэлигто Хайдапов. Бурятия

2. Эрдэм Шарастепанов. Бурятия.

3. Бургэд Жамсуев. Бурятия

3. Чингис Мункуев. Бурятия



70 кг



1. Кирилл Корнеев. Междуреченск

2. Константин Топшиноев. Иркутская область

3. Болдбаатар Сундуйжаламба. Монголия

3. Никита Жаргалов. Бурятия



74 кг



1. Мортуй-оол Эртине. Междуреченск

2. Рашад Хадилов. Красноярский край

3. Дмитрий Орлов. Иркутская область

3. Батсуурь Отгонбаяр. Монголия



79 кг



1. Баасандорж Цэрэндаш. Монголия

2. Ичинхорлоо Баатарчулуун. Монголия

3. Артём Ларионов. Бурятия

3. Тимур Осодоев. Иркутская область



86 кг



1. Цырен Сультимов. Забайкальский край/Бурятия

2. Энхтувшин Батмагнай. Монголия

3. Андрей Елбаскин. Бурятия



92 кг



1. Юрий Иванов. Иркутская область

2. Чинбат Алтангэрэл. Монголия

3. Цэдаши Дугаров. Бурятия

3. Шота Кортиев. Иркутская область



97 кг



1. Томорбат Монголшагай. Монголия

2. Болор Бадрал. Монголия

3. Мунхбат Сумьяабазар. Монголия



125 кг



1. Монхтор Лхагвагэрэл. Монголия

2. Буянтогтох Ганзолбоо. Монголия

3. Евгений Патрахин. Бурятия

4. Солдибэг Ганэрдэнэ. Монголия





27 октября в Улан-Удэ завершился международный турнир по вольной борьбе среди юниоров. Он состоялся в стенах Физкультурно-спортивного комплекса. В Бурятию приехали свыше 200 борцов до 21 года из нескольких регионов России, а также из Монголии.Спортсмены Бурятии завоевали три золота домашнего турнира. Чемпионами стали Жаргал Доржиев (61 кг), Бэлигто Хайдапов (65 кг) и Цырен Сультимов, выступающий за Бурятию и Забайкальский край (86 кг).Полные результаты турнира приводит группа «Борцы Бурятии»:Победители получили по 15 тысяч рублей, серебряные призёры — 10, бронзовые — 5 тысяч рублей.