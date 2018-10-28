В Улан-Удэ отключали тепло в перинатальном центре

Также под отключение попали соседние дома



В субботу днём, 27 октября, в Улан-Удэ произошло отключение теплоснабжения. Это было сделано для ремонта задвижки на оборудовании.



В результате тепло было отключено в Республиканском перинатальном центре и соседних домах на ул. Солнечная 16, 18, 39.



В 15:15 теплоснабжение было восстановлено всем потребителям. Время отключения составило 1 час 15 минут, сообщают оперативные службы города.

