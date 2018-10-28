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В Улан-Удэ отключали тепло в перинатальном центре

В Улан-Удэ отключали тепло в перинатальном центре
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также под отключение попали соседние дома

В субботу днём, 27 октября, в Улан-Удэ произошло отключение теплоснабжения. Это было сделано для ремонта задвижки на оборудовании.

В результате тепло было отключено в Республиканском перинатальном центре и соседних домах на ул. Солнечная 16, 18, 39.

В 15:15 теплоснабжение было восстановлено всем потребителям. Время отключения составило 1 час 15 минут, сообщают оперативные службы города.
отключение тепла
 
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