Также под отключение попали соседние дома
В субботу днём, 27 октября, в Улан-Удэ произошло отключение теплоснабжения. Это было сделано для ремонта задвижки на оборудовании.
В результате тепло было отключено в Республиканском перинатальном центре и соседних домах на ул. Солнечная 16, 18, 39.
В 15:15 теплоснабжение было восстановлено всем потребителям. Время отключения составило 1 час 15 минут, сообщают оперативные службы города.
В Улан-Удэ отключали тепло в перинатальном центре
Общество, Фото:
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