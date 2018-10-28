Осадков сегодня в городе не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 28 октября по республике: ночью местами небольшой, умеренный мокрый снег и снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8, местами 10-15 м/с. Температура ночью от 1 тепла до 4 мороза, местами 9-14 мороза, днём 7-12, местами 0-5 тепла.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью 0-2 мороза, днём 7-9 тепла.
В Улан-Удэ до +9
Общество, Фото:
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