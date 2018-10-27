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В Улан-Удэ пройдёт занятие клуба «Садовод»

В Улан-Удэ пройдёт занятие клуба «Садовод»
Общество, 
Структура занятий включает лекции, практические занятия и агротренинги 

2 ноября в 13.00 часов в Национальной библиотеке Бурятии состоится первое сезонное занятие любительского объединения.

- Клуб «Садовод» – это центр общения единомышленников, где есть возможность рассказать о собственных достижениях, изучить и опробовать новые сорта и гибриды овощных и плодовых культур, а также ознакомиться с современными достижениями в области декоративного цветоводства, - рассказали в пресс-службе библиотеки.

Структура занятий включает лекции, практические занятия и агротренинги. Кроме того, здесь имеется возможность пообщаться, найти соратников по садово-огородным увлечениям, получить совет от более опытного и авторитетного «коллеги», увидеть авторов, статьи которых регулярно печатаются в садоводческой прессе. Анонс тематики очередного занятия размещается на сайте библиотеки. Тематические направления программы занятий разнообразны: инновации в овощеводстве и садоводстве, ассортимент семян современной селекции, прогрессивные технологии и средства защиты растений, эффективность укрывных материалов и биоудобрений.

Центр аграрной информации национальной библиотеки к услугам садоводов предоставляет книги, журналы и компакт-диски по садоводству и огородничеству, возможность поиска информации справочного характера (адреса и телефоны агрофирм, магазинов и т.д.) через специальные сайты, выставки-рекомендации, выставки-советы по теме занятий.

Занятия клуба проходят в период дачного межсезонья (с ноября по апрель) в первую и третью пятницу в 13 часов в библиотеке.

Окончены основные садово-огородные работы, и участники клуба с большим энтузиазмом приступают к занятиям. Первая встреча в осенне-зимнем сезоне 2018 года будет посвящена итогам прошедшего лета и обсуждению плана работы на предстоящий учебный год. Вниманию участников также будут представлены новинки книг и периодических изданий по садоводству и огородничеству.
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