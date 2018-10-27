Забайкалка перевела мошенникам 129 тысяч



В Могоче сотрудники полиции устанавливают личности подозреваемых, обманным путём похитивших средства местной жительницы.



54-летней женщине с телефона, зарегистрированного в Москве, позвонил неизвестный и, представившись прокурором, сообщил, что за ранее купленные БАДы ей положена компенсация в размере 500 тысяч рублей. Он пояснил, связано это с тем, что товар не соответствовал требованиям качества.



Мужчина также сообщил, что предприятие, поставившее товар, в настоящее время является банкротом, и все его счета заблокированы. Однако для получения компенсации и спасания денег со счёта предприятия необходимо перечислить 29 тысяч рублей на указанный звонившим счёт, что женщина и сделала. После этого ей позвонили ещё раз, заверили, что счета разблокированы, деньги сняты и будут доставлены из Москвы в Могочу с нарочным. Для оплаты доставки ей необходимо оплатить 100 тысяч рублей. После перечисления средств связь с злоумышленниками прервалась. Потерпевшая обратилась в полицию.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю



