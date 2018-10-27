27 Октября

26 Октября

Популярное

Забайкалка перевела мошенникам 129 тысяч

Общество, 
Мошенники сообщили женщине, что для получения положенной компенсации ей нужно перечислить деньги им на счёт

В Могоче сотрудники полиции устанавливают личности подозреваемых, обманным путём похитивших средства местной жительницы.

54-летней женщине с телефона, зарегистрированного в Москве, позвонил неизвестный и, представившись прокурором, сообщил, что за ранее купленные БАДы ей положена компенсация в размере 500 тысяч рублей. Он пояснил, связано это с тем, что товар не соответствовал требованиям качества.

Мужчина также сообщил, что предприятие, поставившее товар, в настоящее время является банкротом, и все его счета заблокированы. Однако для получения компенсации и спасания денег со счёта предприятия необходимо перечислить 29 тысяч рублей на указанный звонившим счёт, что женщина и сделала. После этого ей позвонили ещё раз, заверили, что счета разблокированы, деньги сняты и будут доставлены из Москвы в Могочу с нарочным. Для оплаты доставки ей необходимо оплатить 100 тысяч рублей. После перечисления средств связь с злоумышленниками прервалась. Потерпевшая обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю

мошенничество деньги
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В ВВО организована горячая линия по вопросам призыва
Общество, 27.10.2018
На территории округа продолжается осенняя призывная кампания
Исполнитель из Улан-Удэ записал трек с певицей Ханной
Исполнитель из Улан-Удэ записал трек с певицей Ханной
Общество, 27.10.2018
Рэпер Luxor и певица Ханна представили композицию «Нарушаем правила»
Турнир по бурятской борьбе состоялся в Иркутской области
Общество, 27.10.2018
На борцовской юрте имени Геннадия Манжуева установили мемориальную доску
В Улан-Удэ прошёл посвящённый столетию ВЛКСМ праздник (фоторепортаж)
В Улан-Удэ прошёл посвящённый столетию ВЛКСМ праздник (фоторепортаж)
Общество, 27.10.2018
На концерте выступили творческие коллективы, артисты столицы Бурятии. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Двух улан-удэнцев поймали с наркотиками
Общество, 27.10.2018
Они рассказали, что наркотики собрали и хранили для личного потребления
В Улан-Удэ пройдёт турнир по вольной борьбе
В Улан-Удэ пройдёт турнир по вольной борьбе
Общество, 27.10.2018
Он будет посвящён памяти заслуженного работника физкультуры и спорта РСФСР Геннадия Манжуева  
Сотниково «бунтует» против повышения тарифа на проезд (видео)
Сотниково «бунтует» против повышения тарифа на проезд (видео)
Общество, 27.10.2018
Возмущённые жители пригорода провели 2-часовой эмоциональный сход
В выходные в Бурятии ожидается снег и ветер
В выходные в Бурятии ожидается снег и ветер
Общество, 27.10.2018
По данным Бурятского гидрометцентра 27 и 28 октября по республике на дорогах гололедица и снежные накаты
В Забайкалье школьники ходили в холодный уличный туалет
Общество, 26.10.2018
Суд обязал властей района дать деньги на тёплый туалет
Юные казаки из Агинского отличились на всероссийской спартакиаде
Юные казаки из Агинского отличились на всероссийской спартакиаде
Общество, 26.10.2018
Дульдургинские казачата успешно выступили на спартакиаде допризывной молодёжи
В Иркутске прошёл фестиваль детских библиотек
В Иркутске прошёл фестиваль детских библиотек
Общество, 26.10.2018
Мероприятие прошло под девизом «Новые форматы продвижения детского чтения»
В Бурятии прочитают произведения поморского сказочника
В Бурятии прочитают произведения поморского сказочника
Общество, 26.10.2018
В масштабной акции примут участие библиотеки, детские сады, школы и музеи по всей стране
В Бурятии покажут фильмы из Монголии
В Бурятии покажут фильмы из Монголии
Общество, 26.10.2018
Телезрителям на выбор будет представлено пять картин
Солбон Лыгденов: «Мы покажем мировой уровень по трюковым сценам»
Солбон Лыгденов: «Мы покажем мировой уровень по трюковым сценам»
Общество, 26.10.2018
Съёмки фильма «321-я Сибирская» официально завершены

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^