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В Улан-Удэ прошёл посвящённый столетию ВЛКСМ праздник (фоторепортаж)

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На концерте выступили творческие коллективы, артисты столицы Бурятии. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж 

Накануне в Городском культурном центре (ДК ЛВРЗ) прошёл большой праздник, посвящённый столетию ВЛКСМ. На сцене выступили творческие коллективы, артисты Улан-Удэ. В ходе концерта прозвучали старые, любимые всеми композиции. 

- Сегодня в Городском культурном центре мы в рамках месячника, посвящённого Дню пожилого человека, проводим праздничное мероприятие, в том числе приуроченное к столетию ВЛКСМ. Мы обратились к нашим первичным организациям ветеранов и попросили пригласить активистов-комсомольцев, которые сделали вклад в развитие предприятий, развитие молодёжного движения. И вот сегодня у нас полный зал, - рассказала Надежда Баранкова, заместитель руководителя администрации Железнодорожного района Улан-Удэ по социальной сфере. 

Представитель администрации района отметила, что вместе с пришедшими на торжество горожанами они вспоминали «славные вехи истории молодёжной организации».  

- Это действительно большая ценность – такая организация, которая фактически играла одну из главных ролей в истории нашего государства. Ценна была ещё тем, что практически все яркие вехи, связанные со строительством, развитием государства, защитой Родины были связаны в том числе с молодым поколением, - заключила она. 

Также в фойе здания работала небольшая выставка.


праздник комсомол
 
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