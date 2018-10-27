В Улан-Удэ прошёл посвящённый столетию ВЛКСМ праздник (фоторепортаж)



Накануне в Городском культурном центре (ДК ЛВРЗ) прошёл большой праздник, посвящённый столетию ВЛКСМ. На сцене выступили творческие коллективы, артисты Улан-Удэ. В ходе концерта прозвучали старые, любимые всеми композиции.



- Сегодня в Городском культурном центре мы в рамках месячника, посвящённого Дню пожилого человека, проводим праздничное мероприятие, в том числе приуроченное к столетию ВЛКСМ. Мы обратились к нашим первичным организациям ветеранов и попросили пригласить активистов-комсомольцев, которые сделали вклад в развитие предприятий, развитие молодёжного движения. И вот сегодня у нас полный зал, - рассказала Надежда Баранкова, заместитель руководителя администрации Железнодорожного района Улан-Удэ по социальной сфере.



Представитель администрации района отметила, что вместе с пришедшими на торжество горожанами они вспоминали «славные вехи истории молодёжной организации».



- Это действительно большая ценность – такая организация, которая фактически играла одну из главных ролей в истории нашего государства. Ценна была ещё тем, что практически все яркие вехи, связанные со строительством, развитием государства, защитой Родины были связаны в том числе с молодым поколением, - заключила она.



Также в фойе здания работала небольшая выставка.





