Турнир по бурятской борьбе состоялся в Иркутской области



20 октября в селе Гаханы Эхирит-Булагатского района на борцовской юрте имени мастера спорта СССР международного класса по вольной борьбе, почётного гражданина Усть-Ордынского Бурятского автономного округа Геннадия Николаевича Манжуева была установлена мемориальная доска. Здесь также проведён традиционный открытый окружной турнир по бурятской национальной борьбе среди юношей. Об этом сообщается в группе «Борцы Бурятии» в социальной сети «ВКонтакте».



В состязаниях приняли участие более 250 борцов. Соревновались ребята в десяти весовых категориях. В конце турнира было проведено абсолютное первенство по бурятской национальной борьбе среди юношей и мужчин.





