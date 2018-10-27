Турнир по бурятской борьбе состоялся в Иркутской области

На борцовской юрте имени Геннадия Манжуева установили мемориальную доску
20 октября в селе Гаханы Эхирит-Булагатского района на борцовской юрте имени мастера спорта СССР международного класса по вольной борьбе, почётного гражданина Усть-Ордынского Бурятского автономного округа Геннадия Николаевича Манжуева была установлена мемориальная доска. Здесь также проведён традиционный открытый окружной турнир по бурятской национальной борьбе среди юношей. Об этом сообщается в группе «Борцы Бурятии» в социальной сети «ВКонтакте».
В состязаниях приняли участие более 250 борцов. Соревновались ребята в десяти весовых категориях. В конце турнира было проведено абсолютное первенство по бурятской национальной борьбе среди юношей и мужчин.
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