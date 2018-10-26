В Забайкалье школьники ходили в холодный уличный туалет

Суд обязал властей района дать деньги на тёплый туалет
Могойтуйский районный суд Забайкальского края после обращения прокуратуры обязал районную администрацию выделить деньги на создание тёплого туалета в школе села Ушарбай, где пока стоит надворный туалет. Об этом сообщает пресс-служба Могойтуйского районного суда Забайкальского края.
- В школах туалеты на улице не отапливаются, не имеют искусственной вентиляции и освещения. Это нарушение требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, - отметили в суде.
Администрацию МР «Могойтуйский район» Забайкальского края обязали профинансировать МАОУ «Ушарбайская средняя общеобразовательная школа» для устранения нарушений в течение месяца с момента вступления в законную силу судебного решения.
Суд обязал властей района дать деньги на тёплый туалет
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