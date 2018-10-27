В выходные в Бурятии ожидается снег и ветер

По данным Бурятского гидрометцентра 27 и 28 октября по республике на дорогах гололедица и снежные накаты



27 октября по республике местами небольшой, умеренный снег и мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9, местами порывы 12-17 м/с. Температура ночью +1,-4, местами 8-13 мороза, днём -1,+4, местами до 8 тепла.



В Улан-Удэ мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью около 0, днём 3-5 тепла.



В утренние часы на отдельных участках северных рек республики отмечаются шуга и забереги.



Температура воды в районе Улан-Удэ на реке Селенга составляет 2,4 градуса на реке Уда – 0,5°С.