По данным Бурятского гидрометцентра 27 и 28 октября по республике на дорогах гололедица и снежные накаты
27 октября по республике местами небольшой, умеренный снег и мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9, местами порывы 12-17 м/с. Температура ночью +1,-4, местами 8-13 мороза, днём -1,+4, местами до 8 тепла.
В Улан-Удэ мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью около 0, днём 3-5 тепла.
В утренние часы на отдельных участках северных рек республики отмечаются шуга и забереги.
Температура воды в районе Улан-Удэ на реке Селенга составляет 2,4 градуса на реке Уда – 0,5°С.
В выходные в Бурятии ожидается снег и ветер
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