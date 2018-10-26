В Улан-Удэ пары отметили юбилеи совместной жизни









26 октября отметили 50-летний юбилей совместной жизни супругов Аврутиных Геннадия Исаковича и Нины Владимировны.



На празднике присутствовали дети, внуки, родственники и друзья. Супруги поделились секретом долгой, счастливой семейной жизни – это любовь, взаимное уважение и понимание.



Юбиляры, несмотря на почтенный возраст полны сил, занимаются садоводством, скандинавской ходьбой, помогают в воспитании правнуков и строят планы на будущее, сообщают в пресс-службе ЗАГСа.

26 октября отметили 50-летний юбилей совместной жизни супругов Аврутиных Геннадия Исаковича и Нины Владимировны.На празднике присутствовали дети, внуки, родственники и друзья. Супруги поделились секретом долгой, счастливой семейной жизни – это любовь, взаимное уважение и понимание.Юбиляры, несмотря на почтенный возраст полны сил, занимаются садоводством, скандинавской ходьбой, помогают в воспитании правнуков и строят планы на будущее, сообщают в пресс-службе ЗАГСа.

В Улан-Удэнском городском отделе Управления ЗАГС Бурятии провели сразу два торжественных мероприятия: 65 и 50 лет совместной жизни.20 октября 65-летие брака отметила семья Нефедьевых Михаила Андреевича и Надежды Михайловны. На празднике присутствовали дети и внуки, а так же родственники и друзья юбиляров.Супруги вспоминали совместный пройденный путь, тёплые и дорогие сердцу моменты, значимые события и многое другое. Рабочий стаж Михаила Андреевича 75 лет, является доктором геолого-минералогических наук, Лауреатом Государственной премии СССР, первооткрывателем Озёрного месторождения в Еравнинском районе, удостоен звания Лауреата «Лучшие люди Бурятии» - 2011 и его супруги. У Надежды Михайловны, педагогический стаж 45 лет. Кроме того, супруги являются ветеранами Великой Отечественной войны.