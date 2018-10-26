В Бурятии объявили победителей конкурса сочинений



В специальной номинации «Комсомол в истории моей семьи» - 28 обучающихся школ, в том числе образовательных учреждений СПО и ВУЗов, сообщает министерство образования республики.



В конкурсе сочинений, посвящённых 100-летию ВЛКСМ «Комсомол в истории моей семьи» победителями и призёрами стали Сергей Боярчуков, МАОУ «Российская Гимназия №59» г. Улан-Удэ, Анастасия Гончарук, ИФМК ФГБОУ ВО «БГУ», Бато Цырендоржиев, МАОУ «СОШ №49» г. Улан-Удэ.



Жюри регионального этапа отмечает хороший уровень сочинений. Участники использовали литературный, исторический, фактический материалы для аргументации своих мыслей и тезисов. Многие работы отличала личная сопричастность к теме сочинения, эмоциональность и эстетический опыт.



13 октября завершился региональный этап всероссийского конкурса сочинений, который вызывает большой интерес у обучающихся и учителей русского языка и литературы. Всего в региональном этапе участвовало 178 человек.