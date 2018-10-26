Станция юных техников Улан-Удэ принимает в дар конструкторы «Лего»
Они нужны для организации работы кружка легоконструирования.
- Ребятишек приходит много, конструкторов не хватает, - сообщают представители станции юных техников.
Конструкторы улан-удэнцы могут привезти по адресу ул. Московская 12Б.
Справка:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников Улан-Удэ» основана в 1979 году. Здесь ежегодно дополнительное образование получают более 400 детей. Одна из задач учреждения – привить интерес детей к научно-техническому творчеству.
Здесь действуют такие объединения, как картинг, начальное техническое моделирование, начальное авиамоделирование, кордовые авиамодели, свободнолетающие авиамодели, судомоделирование, радиоконструирование, радиомодели, тестопластика, комнатные авиамодели.
Станция юных техников в Улан-Удэ принимает «Лего»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Девочку назвали Лизой
Сертификаты вручил глава Алексей Цыденов
В региональном этапе конкурса участвовало 178 человек
Станция юных техников Улан-Удэ принимает в дар конструкторы «Лего»
Анонсы городских мероприятий в выходные дни
Найдены повреждённые лесные насаждения
Гала-концерт интернет-конкурса состоится в концертном зале филармонии
На концерте исполнят известные и любимые всеми композиции
Артист ушёл из жизни за день до своего 74-летия
Сотрудники ОМОН проверили ФСК
Все светофоры включены в рабочий режим
Занятия проводятся для детей
«По всему дому трещины, в полах дыры, холодно…» - рассказывают сироты
Результаты на исследование инфекционную анемию оказались отрицательными
В Улан-Удэ приедут представители минтруда России и департамента Европейской социальной хартии