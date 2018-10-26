Станция юных техников в Улан-Удэ принимает «Лего»

Станция юных техников Улан-Удэ принимает в дар конструкторы «Лего»



Они нужны для организации работы кружка легоконструирования.



- Ребятишек приходит много, конструкторов не хватает, - сообщают представители станции юных техников.



Конструкторы улан-удэнцы могут привезти по адресу ул. Московская 12Б.



Справка:



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников Улан-Удэ» основана в 1979 году. Здесь ежегодно дополнительное образование получают более 400 детей. Одна из задач учреждения – привить интерес детей к научно-техническому творчеству.



Здесь действуют такие объединения, как картинг, начальное техническое моделирование, начальное авиамоделирование, кордовые авиамодели, свободнолетающие авиамодели, судомоделирование, радиоконструирование, радиомодели, тестопластика, комнатные авиамодели.

